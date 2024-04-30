男子po行車記錄器影片，指控白色納智捷U7休旅車惡意逼車，開到前方驟然減速，他的時速從120驟降至60多，真的很危險。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

男子27日開車北上行經國道3號草屯、霧峰路段，遇到白色納智捷U7休旅車不斷近距離超車，再驟然煞車減速，害他差點撞上，十分危險，他鳴按喇叭示警，疑惹對方不滿，短短10公里路段遭惡意逼車7次，男子大罵「肖九！北七捏」，事後將影片PO網，提醒中部用路人注意。

行車記錄器畫面顯示，男子4月27日中午開車行經國道3號北上212公里處，當時他行駛中線車道，原本在內側車道的白色休旅車突然近距離變換車道至中線車道，由於距離過近，害他險些撞上，他口中碎念「北七喔」，鳴按喇叭示警。

對方疑似不滿被按喇叭，國3北上212K至202K約10公里的路程，惡意逼車7次。po影片男子指出，白車近距離超車，開到他前方驟然減速，嚇得他緊急踩煞車，曾加速想擺脫對方未果，白車追上來開到他前方驟然煞車，他的時速從120公里驟降至60多公里，真的很危險。

國道七隊快官分隊分隊長黃昱維表示，白車駕駛行經霧峰路段沿途以迫近、驟然變化車道的方式，迫使他車讓道，明顯已違反《道路交通管理處罰條例》，可處6000元以上、3萬6000元以下罰款，將依規定製單舉發，並將通知當事人到案說明，不排除依公共危險罪嫌偵辦。