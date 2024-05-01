韓劇男神孔劉傳出將和女星宋慧喬合作，兩人將在時代劇中扮演男女主角，除了主演都超大咖之外，製作團隊也令人驚喜，《咖啡王子1號店》導演李允貞，另外找來《我們的藍調時光》王牌編劇盧熙京，製作費更傳出逼近20億台幣，強強對決，韓媒甚至封為「史詩級相遇」。

根據《Dispatch》報導，孔劉和宋慧喬將演出盧熙京編劇的作品，盧熙京和宋慧喬曾在《他們的世界》、《那年冬天風在吹》，這次將會是兩人第三次合作，導演方面，李允貞導演和孔劉過去曾合作熱門話題韓劇《咖啡王子1號店》。

故事內容講述韓國娛樂業的成長史，背景設定為1953年至1980年代，此外，傳出每集製作費預計會高達30億韓元（約7117萬台幣），將推出20集至24集，總製作費預計將高達800億韓元（約18.98億台幣）。超豪華製作規模，令觀眾十分期待。

孔劉和宋慧喬將合作的消息曝光後，網友興奮表示：「神級組合」、「這個太期待了吧！」、「論卡司是厲害啦，但如果有緋聞的話不知是驚還是喜。」、「終於不是年下男」、「這麼多年他們沒有合作過是沒想到的」、「必看了」、「像是看到兩家代表」。