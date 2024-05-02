就讀輔英科大五專護理科單嘉俞過去因照顧年邁的阿嬤，讓她決定要走護理這條路，除了專注在護理專業上，其實她特別喜歡書法，童年即受父親啟發，早在還不會寫國字就開始接觸書法，從國中時期就開始獲獎，今年入選第16屆「台積電青年書法暨篆刻大賞」行草組，她說，未來會繼續運用書法的專注力與冷靜，投入臨床，提供病人最好的照顧與服務。

單嘉俞是高雄市彌陀人，童年即受父親啟發，早在還不會寫國字就開始接觸書法，就讀彌陀國中時即嶄露頭角，今年節錄詩人凌性傑的《左營孔廟偶得》入選第十六屆台積電青年書法暨篆刻大賞行草組。

單嘉俞書法師承陳人豪，她認為，書法是一種寶貴的藝術傳統，隨著時間推移，練習書法能讓她在繁忙的生活和課業中找到一片寧靜，讓心靈得到平復。

目前就讀輔英科大護理科的她說，國小時幫忙照顧年邁的阿嬤，體會很深刻，尤其看到漁村不是獨老，就是子女出外謀生或遠嫁他鄉，很多老人都需要照顧，剛好表姐也是護理人員，經她分析建議，她決定要走護理這條路，未來能憑靠專業把阿嬤照顧的更好，也能照顧更多需要的人。

單嘉俞指出，她個性原本較拘謹，不擅與人交流暢談，在國軍左營總醫院實習期間，照顧癲癇病人贏得實習老師良好評價，讓她很有成就感，她已經和同班知己張書涵約定，雙雙未來一定要走入臨床，貫徹念護理的初衷。