劍麟表示，集團戮力深化汽車事業業務接單能力，隨著旗下主要一階(Tier 1)汽車安全零組件供應商客戶備貨力道持續穩定攀升，同時持續與客戶共同合作投入新款車用安全關鍵零組件產品開發，挹注第一季汽車事業銷售表現佔整體營收達86％。

此外，集團仍持續優化中國、台灣及波蘭等地生產效率以及優化整體產品結構組合，同時嚴控各項營運成本及費用等，推升第一季整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率皆分別較去年同期的24％、10％、8％，攀升至25％、12％、21％表現。

劍麟進一步表示，今日董事會亦決議通過辦理現金增資、以及發行國內第三次無擔保可轉換公司債，包括辦理現金增資上限3,800仟股，每股面額為新台幣10元整。

董事會亦決議通過發行國內第三次無擔保可轉換公司債，發行總額上限為新台幣三億元，發行期間3年，資金用途將以償還銀行借款、健全財務結構以及充實營運資金所用，強化公司整體財務結構並打造中長期營運成長引擎。

展望2024年第二季，劍麟持審慎樂觀看法。劍麟看好隨著平均每車配備安全零組件數量提升趨勢明確，有助於持續擴大客戶下單動能，加上集團持續採取高值化車用安全件產品開發設計、設備智能化與工廠智慧化發展，皆有助於帶動集團整體訂單能見度、接單動能保持良好水準，隨著後續客戶陸續拉貨，奠定集團整體營運維持良好成長態勢。