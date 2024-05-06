由於近期投資者對於長期美債的熱情出現降溫，本周美債標售情況也許可視為美債走勢的分水嶺，有部分企業指出，鑒於今年來美國通膨放緩趨勢已陷入停滯，他們寧可購買5年期等中短期美債，對於長期美債的買入意願不強。
上周受到聯準會主席鮑爾指稱貨幣政策已足夠緊縮，只要等待通膨逐步下滑就可逐步降息，加上就業數據疲軟，顯示就業市場與經濟成長已經有所降溫，導致美債殖利率出現明顯下滑。根據Fedwatch工具顯示，交易員已將聯準會降息時機從11月提前到9月，並預估今年會有兩次降息。
美國政府本周將發行規模高達1,250億美元政府公債，其中包括580億美元3年期美債，以及450億美元10年期和220億美元30年期美債，使得美債市場再度面臨考驗。
由於近期投資者對於長期美債的熱情出現降溫，本周美債標售情況也許可視為美債走勢的分水嶺，有部分企業指出，鑒於今年來美國通膨放緩趨勢已陷入停滯，他們寧可購買5年期等中短期美債，對於長期美債的買入意願不強。
上周受到聯準會主席鮑爾指稱貨幣政策已足夠緊縮，只要等待通膨逐步下滑就可逐步降息，加上就業數據疲軟，顯示就業市場與經濟成長已經有所降溫，導致美債殖利率出現明顯下滑。根據Fedwatch工具顯示，交易員已將聯準會降息時機從11月提前到9月，並預估今年會有兩次降息。
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