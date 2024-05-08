財政部公布4月出口為374.8億美元，年增4.3％，連續6個月正成長。累計前4月出口金額1478.1億美元，年增10.6％。

主要是受到全球經濟復甦依然偏緩，不過人工智慧和高速運算等新興科技需求不墜，資訊與資訊產品仍表現亮眼，年增1.1倍。

《營建股》國內本業帶旺、擇優出貨 國產4月營收年增4.11％
廣東｜第一季規模以上服務業營收增長9.5％
英國｜4月零售銷售年減4.0％
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