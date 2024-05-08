財政部公布4月出口為374.8億美元，年增4.3％，連續6個月正成長。累計前4月出口金額1478.1億美元，年增10.6％。

主要是受到全球經濟復甦依然偏緩，不過人工智慧和高速運算等新興科技需求不墜，資訊與資訊產品仍表現亮眼，年增1.1倍。