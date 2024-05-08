連6紅 4月出口約375億美元年增4.3％ 16:102024/05/08 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 出口示意圖(圖／吳靜君攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部公布4月出口為374.8億美元，年增4.3％，連續6個月正成長。累計前4月出口金額1478.1億美元，年增10.6％。 主要是受到全球經濟復甦依然偏緩，不過人工智慧和高速運算等新興科技需求不墜，資訊與資訊產品仍表現亮眼，年增1.1倍。 《營建股》國內本業帶旺、擇優出貨 國產4月營收年增4.11％ 廣東｜第一季規模以上服務業營收增長9.5％ 英國｜4月零售銷售年減4.0％ #年增 #4月 #4.3 #資訊 #75億美元 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸4月外匯存底減448億美元 黃金儲備連增18個月 13:012024/05/08 兩岸 「金三銀四」業績慘淡 大陸百強房企4月銷售額跌45％ 12:572024/05/08 兩岸 《類股》文創股首季財報 寬宏藝術每股盈餘2.22元、華研2.80元 07:482024/05/08 財經 《半導體》旺宏4月營收半年高 前4月年減22% 08:082024/05/08 財經 農曆4月運勢大洗牌 3生肖迎賺錢機會 12:592024/05/08 運勢 《金融》國銀放款3月增幅創近26月高 Q1衝1.12兆同期高 08:182024/05/08 財經 《電週邊》緯穎首季EPS為26.92元 三率齊登頂 08:082024/05/08 財經 《數雲端》宏碁資訊首季每股盈餘3.45元 正式設立越南子公司 07:482024/05/08 財經 迎夏天旺季 上洋4月營收創歷史新高 16:042024/05/08 財經 《半導體》AMOLED助攻 瑞鼎Q1淨利年增逾229% 13:382024/05/08 財經 《電零組》立隆電4月營收奔高 AI伺服器商機不缺席 12:082024/05/08 財經 《金融》國銀3月動能旺 Q1獲利續創同期高 08:182024/05/08 財經 美國｜Palantir上季淨利年增逾5倍 03:292024/05/08 財經 《電通股》聯強前4月營收續創同期高 14日法說會 16:092024/05/08 財經 《電零組》川湖Q1稅後盈餘年增2倍 外資報告來了 10:182024/05/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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