新北工安意外！58歲女工人3米高摔落 命危搶救中 11:322024/05/07 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市板橋區永豐街一處工地今傳工安意外！( 葉庭欣/翻攝 ) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市板橋區永豐街一處工地今傳工安意外！上午10時許，58歲王姓女工人於二樓施工時，不慎踩空掉落至一樓，頭部重創，當場無呼吸心跳，同事見狀緊急打電話報案，目前已送往亞東醫院急救，警方已協助聯繫王女家屬到院，詳細事發原因仍待調查釐清。 國1五楊高架深夜竄火球！駕駛自撞翻車「活活燒死」 暗槓10萬工程款！ 員工談判遭前雇主刺死 老闆「懊悔痛哭」遭聲押 淡水深夜兇殺案！侵吞工程款 男子遭前僱主刺死 #新北 #工安意外 #女工人 #3米 #摔落 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 新忠犬小八！思念癌逝主人 奔回老家門外守一夜 19:412024/05/06 生活 石碇鱷魚島傳意外！6旬夫妻「步道失足」摔落山坡 家人嚇壞 13:572024/05/06 社會 腸病毒、登革熱防治 侯友宜視察校園衛教防疫 12:242024/05/06 生活 菸盒藏「吸食器」露餡遭警查出 莽男搶奪害警受傷！判3月徒刑 17:482024/05/05 社會 石碇鱷魚島步道失修釀意外 民代：木棧道近乎架空 15:422024/05/06 生活 蔡政府倒數2周！15案停車場僅核2案 新北民代呼籲中央加速 17:032024/05/06 生活 萬里隧道外自撞安全島 轎車側翻駕駛一度受困 21:572024/05/06 社會 客家電視正式法制化 客委會今辦捐贈儀式 18:532024/05/06 娛樂 閃避超車車輛遭追撞 小貨車翻覆！駕駛傷重不治 12:442024/05/06 社會 柯文哲3大案纏身列被告衝擊2026選情？ 白營：行得正坐得端 15:052024/05/05 政治 桃園國中小營養午餐免費 民代籲新北跟進 17:132024/05/06 生活 落實交通安全 新北研發在地化課程教學示例 14:282024/05/06 生活 新北高中教甄開缺116名、4154人報考 錄取率2.8％ 11:492024/05/05 生活 519上街遭酸在冷氣房就好 民眾黨反批賴未上任已見傲慢 12:462024/05/05 政治 封殺立委赴陸納管遭批今昔雙標 白委：可盤點民進黨的可恥法案 13:422024/05/05 政治 Ucup2.0環保杯挨批押金貴又難借 新北：視使用狀況檢討修正 16:312024/05/06 生活 麗寶集團新北房產聯銷嘉年華會 熱鬧登場 18:272024/05/06 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。