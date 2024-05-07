新北市板橋區永豐街一處工地今傳工安意外！上午10時許，58歲王姓女工人於二樓施工時，不慎踩空掉落至一樓，頭部重創，當場無呼吸心跳，同事見狀緊急打電話報案，目前已送往亞東醫院急救，警方已協助聯繫王女家屬到院，詳細事發原因仍待調查釐清。

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