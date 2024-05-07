裕隆集團今年第一季財報，裕日車(2227)、中華(2204)率先公布首季獲利，裕隆(2201)、裕融(9941)則在周四5月9日公布，裕日車單季EPS達2.00元，寫下一年半以來單季新高，而中華首季每股盈餘2.29元，為四季以來最低。裕日車同步公布112年度股利分派，擬配息3.48元，配發率89.92%，現金殖利率達2.55%。