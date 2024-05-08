受到油價下跌影響，英國石油（BP）上季（1至3月）業績不如預期，但宣布實施規模17.5億美元的庫藏股。相當於美國企業淨利的重置成本獲利在上季僅達到27.2億美元，較去年同期銳減45％，且低於華爾街預期的28.7億美元。英國石油表示上季除了油價下跌之外，印第安那州煉油廠斷電阻礙生產且燃料獲利率下滑都打擊整體業績。