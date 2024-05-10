綜合外媒報導，極氪將以每股21美元，發售2,100萬股美國存託股（ADS）。發售股數較該公司稍早向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件內提及的數量還高。當時，極氪指出，擬發售1,750萬股ADS，招股價區間為18美元至21美元。每份ADS代表10股普通股。以21美元計，極氪的企業估值為51億美元。
招股文件顯示，極氪2023年收入為72.8億美元，虧損11.6億美元。極氪這次發行所得款項將用於開發更先進電池電動車技術，也將用於銷售和行銷目的。
外媒報導，吉利汽車旗下電動車品牌極氪（Zeekr），其美國首次公開發行（IPO）以招股價範圍的上限訂價，集資額約4.41億美元。知情人士透露，由於市場反應佳，極氪提前於8日停止接受IPO股份認購，極氪將於10日在紐交所掛牌交易。
綜合外媒報導，極氪將以每股21美元，發售2,100萬股美國存託股（ADS）。發售股數較該公司稍早向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件內提及的數量還高。當時，極氪指出，擬發售1,750萬股ADS，招股價區間為18美元至21美元。每份ADS代表10股普通股。以21美元計，極氪的企業估值為51億美元。
招股文件顯示，極氪2023年收入為72.8億美元，虧損11.6億美元。極氪這次發行所得款項將用於開發更先進電池電動車技術，也將用於銷售和行銷目的。
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