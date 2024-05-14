愛爾蘭｜籌資蓋廠 Intel找上阿波羅管理 03:082024/05/14 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 知情者透露，英特爾為了在愛爾蘭興建晶片廠，跟阿波羅全球管理展開最後階段談判，由後者提供逾110億美元資金合作。若談判順利，雙方可望在數周內達成協議。由於先進晶片廠要耗資200億美元，讓英特爾急於尋找合作夥伴。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《美股掃瞄》道瓊指數連6漲 英特爾爆量跌最多 美國｜Reddit首季營收年增48％ 超預期 散戶瘋買股票 Robinhood首季獲利與營收創新高 #愛爾蘭 #阿波羅 #英特爾 #談判 #億美元 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際產業》美擋華為AI路 英特爾悲嘆營收受衝擊 09:382024/05/09 財經 極氪赴美IPO 擬募逾4億美元 18:362024/05/10 財經 以哈談判破局！拜登急出1招 BBC揭「背後原因」 08:482024/05/10 國際 星鏈爆炸式成長 SpaceX離上市更進一步 00:022024/05/13 財經 美國｜需求改善 格芯看好Q2 03:182024/05/09 財經 中芯國際首季淨利潤7,180萬美元 銳減近七成 22:122024/05/09 財經 美企Q1加速實施庫藏股 Meta和蘋果回購股票最多 13:572024/05/10 財經 安謀營收樂觀沒用！ 市場害怕一事 盤後暴殺10％ 10:452024/05/09 財經 狠男談判3刀剁人雙手 掌丟溪、人丟包醫院被判7年6月 21:222024/05/11 社會 1分鐘讀財經》三大AI巨頭同框台北電腦展 押寶這7檔搶先卡位 08:282024/05/10 財經 極氪赴美上市 首日漲逾34％ 23:522024/05/11 財經 不講武德！酒後嫌隙相約談判 男撂5人開山刀加球棒圍攻 07:082024/05/09 社會 以哈停火談判卡在這？ 以方：同意了「政府會垮台」 06:312024/05/10 國際 晶片銷售許可遭撤銷 英特爾本季營收難逃衝擊 23:262024/05/09 財經 輝瑞與阿斯特捷利康將在法國投資10億美元 13:272024/05/13 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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