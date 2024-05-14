知情者透露，英特爾為了在愛爾蘭興建晶片廠，跟阿波羅全球管理展開最後階段談判，由後者提供逾110億美元資金合作。若談判順利，雙方可望在數周內達成協議。由於先進晶片廠要耗資200億美元，讓英特爾急於尋找合作夥伴。