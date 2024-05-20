韓國｜4月泡麵出口 首破1億美元 03:192024/05/20 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海關19日公布4月泡麵出口金額1億零860萬美元，為首次單月出口金額突破1億美元大關，較去年同期大增46.8％，為2022年5月來最大單月出口年增率。去年全年泡麵出口額9.52億美元創新高，海關預期今年將升破10億美元大關。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 數字看中國｜陸手遊商4月全球吸金逾20億美元 新加坡｜Grab首季淨虧損縮小至1.04億美元 美國｜法院批准Genesis向客戶償還約30億美元 #億美元 #泡麵 #海關 #單月出口 #大關 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國｜資安公司Palo Alto Networks季報亮眼 02:582024/05/22 財經 印尼│4月貿易順差收窄 經濟成長黯淡 06:222024/05/16 財經 科技股AI生死鬥 輝達、台積電成贏家 12:002024/05/19 財經 墨躍升14大出口國 今年出口金額可望突破50億美元 18:302024/05/17 財經 新加坡│電商交易強勁 Sea營收年增23％ 06:222024/05/16 財經 史上最長！金融帳連55季淨流出 準備資產減少3.3億美元 19:472024/05/20 財經 連三降！陸3月再減持美債76億 規模7674億美元 11:252024/05/16 兩岸 年輕買奢侈品理財 香奈兒打算在大陸擴大展店 12:352024/05/22 財經 美國債務太恐怖！ 專家曝驚人利息支出 竟比軍費更高 21:292024/05/22 財經 韓流來襲！韓國泡麵4月出口額 首破1億美元大關 14:372024/05/19 國際 新台幣飆出28億美元巨量 勁揚近2角、收32.12元 19:222024/05/16 財經 準經長提赴墨設科學園區 財部：今年對墨出口有望首破50億美元 18:152024/05/17 財經 美股道瓊盤中首破4萬點大關！收盤收黑、台積ADR跌2.15％ 05:562024/05/17 財經 斥200萬打造五星宿舍 雙溪高中吸引外地學子就讀 11:342024/05/19 寶島 資通信產品暢旺 東協訂單金額創歷年同月新高 18:482024/05/20 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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