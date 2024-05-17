丘應樺說，談判於去年展開，範圍包括貨物貿易、服務貿易（包括電子商貿）、投資及其他相關範疇。秘魯是香港在拉丁美洲的重要貿易夥伴，此自貿協定將加強雙方在貿易和投資的聯繫，為香港貨物、港商及投資者提供法律保障和更佳的條件進入秘魯市場，並為兩地經濟帶來互惠互利。

2023年，秘魯是香港在拉丁美洲的第五大貨物貿易夥伴，兩地的貨物貿易總額為52.31億港幣。在2019年至2023年間，雙邊貨物貿易年均增長率為4％。