丘應樺說，談判於去年展開，範圍包括貨物貿易、服務貿易（包括電子商貿）、投資及其他相關範疇。秘魯是香港在拉丁美洲的重要貿易夥伴，此自貿協定將加強雙方在貿易和投資的聯繫，為香港貨物、港商及投資者提供法律保障和更佳的條件進入秘魯市場，並為兩地經濟帶來互惠互利。
2023年，秘魯是香港在拉丁美洲的第五大貨物貿易夥伴，兩地的貨物貿易總額為52.31億港幣。在2019年至2023年間，雙邊貨物貿易年均增長率為4％。
綜合港媒報導，香港商務及經濟發展局局長丘應樺在秘魯阿雷基帕，出席亞太區經濟合作組織貿易部長會議期間，與秘魯外貿和旅遊部長Elizabeth Galdo Marín進行雙邊會談，並共同宣布已大致完成香港與秘魯自由貿易協定談判。雙方均有志在完成餘下工作及各自的內部程序後，於今年內正式簽署自貿協定。
丘應樺說，談判於去年展開，範圍包括貨物貿易、服務貿易（包括電子商貿）、投資及其他相關範疇。秘魯是香港在拉丁美洲的重要貿易夥伴，此自貿協定將加強雙方在貿易和投資的聯繫，為香港貨物、港商及投資者提供法律保障和更佳的條件進入秘魯市場，並為兩地經濟帶來互惠互利。
2023年，秘魯是香港在拉丁美洲的第五大貨物貿易夥伴，兩地的貨物貿易總額為52.31億港幣。在2019年至2023年間，雙邊貨物貿易年均增長率為4％。
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