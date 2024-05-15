29歲女星徐瑋吟（鮪魚）今（15日）在限動分享搭飛機20幾年以來，「第一次遇到的奇葩狀況！」她說自己沒趕上飛機，但原因非常離奇。明明是時間內到登機口，卻發現已經關櫃，機票還被取消。連代理地勤都覺得驚訝，說「是第一次遇到這問題。」

鮪魚表示因為飛機延誤，登機時間從原本的10:20 am延後到11:20 am。但當她11點整從精品店離開，11:20 am抵達登機口時，卻驚見已經關櫃了。香港代理長榮的地勤告知，雖然鮪魚用台胞證電子通關，又預辦登機，但地勤從香港機場的人臉辨識系統中，卻查不到她的出關紀錄。在非常困惑的情況下，才決定先取消她的機票並關櫃。

鮪魚以自身經歷呼籲大家，「如果用台胞證電子通關香港機場，在系統裡有個bug，就是地勤查詢時人臉辨識會無法顯示出來」。連代理地勤都驚訝地表示，第一次遇到這問題。所以，鮪魚認為只要是用台胞證進入香港，一定要提前20分鐘抵達登機口。

鮪魚說，最後因為改到下班飛機，需要補港幣130元（535元台幣），有一點無言，但覺得這是非常特別的經驗，就覺得130元港幣花得還好。鮪魚不忘開玩笑：「今日行程就是香港機場半日遊」，還好香港機場很好逛也有買到特別的單品，若下班飛機再上不了，就要直接出機場多玩幾天，或是去澳門。