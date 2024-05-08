民團經查閱了經審查通過可購買「宿舍」和「出租經營」200多個申請案，發現了諸多不合理與荒誕的案件竟然可通過並在今日開記者會批打假球；對此，林右昌說明，他在了解有這樣的狀況後，在4月26日後就立即召開會議，在4月29日就進行修法公告，公告期從4月30號到5月14日，杜絕私法人企圖利用政府善意來鑽漏洞的情形。

林右昌指出，私人公司利用《平均地權條例》鑽漏洞購買豪宅的行為，是內政部絕不容許的，住宅是拿來住的，不該淪為炒作標的，這是社會共識，也是《平均地權條例》修法的宗旨。因此在去年時內政部有發現類似情況，就已經密切注意。

林右昌說明，在《平均地權條例》實施前，私法人購買住宅1年大概有2萬2000多間，其中有大概60％是在1年之內就出售，因此在《平均地權條例》來規劃「許可制」。

林右昌表示，《平均地權條例》上路後，截至目前為止，地政司大概核准了200多戶的私法人購置住宅，也符合6項許可範圍或容許規定。在許可制下，從過去的2萬2000多戶，現在大概只剩下200多戶，但也發現200多戶裡面，大概有30幾戶，可能是私人公司去購買豪宅。

林右昌說，他在了解這個狀況後，在4月26日後就立即召開會議，在4月29日就進行修法公告，公告期從4月30日到5月14日，杜絕私法人企圖利用政府善意來鑽漏洞的情形。