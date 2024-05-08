上市建商皇普建設(2528)即將邁向40週年，一路走來不僅堅持初心，核心價值為建造令消費者感到安心、信賴的住宅，並且不斷進化，近年皇普建設領先業界，在建案規劃初期即導入當前營建業最炙手可熱的技術BIM，也就是建築資訊模型（Building Information Modeling），利用電腦軟體模擬建案社區的每一個結構及細節，使營建過程中能夠完整掌握設計長寬，避免在成屋時因施工誤判造成遺憾。簡單說，就是把所有建築、結構等資訊，由各個技術部門在BIM平台上整合，彼此能夠看見中間有沒有什麼需要整合、調整、優化的部分。

像是建築結構是否影響機電管線行進路徑?室內淨高是否過低影響使用空間?廚房排油煙管是否可採最短距離進行排放?這些業界持續發生的錯誤，皇普不許發生。BIM可以優化、除錯、解決不同系統間彼此的衝突，讓建築工程更順利執行。但同時，導入BIM非常昂貴。但也能因此縮短規劃時程、抑制資源耗費，讓消費者更安心，我們也寬心，一切都很值得！

此外，皇普建設在營建施工的面向亦不斷追求品質上的提升，導入類似在公共工程中的專業第三方工程顧問制度(PES)委託專業結構及土 木技師等，監督建案施工品質。對此，皇普建設表示，「在看不見的地方堅持 品質」是皇普建設創立以來的初衷，尤其是在營建施工時的建物結構品質，關乎到居住者的安全。因台灣位於地震帶與颱風帶，居住安全要確實有保障，設計及施工必須同時兼顧缺一不可。

過去企業重視EPS財務表現，近年在全球ESG浪潮下正帶來一連串的創新與變革，大企業更需要負起帶頭淨零碳排的責任，皇普建設在建材的選用上也實踐ESG理念，不僅導入綠建材，並領先業界打造具有全方位規劃、宜居、安心的科學建築。皇普建設方方面面堅持「精準、精雕、精品等三要素」，實踐皇普建設40週年的願景，「幸福是建築的目的，而卓越，是皇普建設唯一的目的地」!

對於近期房地產業面臨的缺工缺料以及「平均地權條例」，皇普建設表示，房子可以說是每個人一生中最重要的花費，因此在選地哲學上，從消費者的角度出發，秉持著期望對居住者帶來優質的生活環境與居住品質，重視居住者的身心健康，創造出建築的高價值，強化品牌，打造永續經營的競爭力。