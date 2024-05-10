台北市國術館林姓負責人2022年幫一名女子按摩時，竟伸入她肉衣抓她胸部，還將手伸入內褲摸她陰部，最高法院駁回林男的上訴， 考量他高齡80歲且其身心狀態，其惡性尚未達定須入監矯治之程度，依強制猥褻罪判刑6月，可易科罰金定讞。

林姓男子經營國術館提供按摩服務，2022年5月14日下午他招攬一名女子進入國術館內體驗按摩服務，她接受體驗服務後，同意向林男消費肩頸、背部按摩及溫灸之服務，並於按摩過程中經林男要求躺臥在按摩床上，將上衣拉起，且同意由林男解開內衣扣環以利操作。

但林男在她正面仰躺在按摩床上接受按摩時，雙手伸入她肉衣抓她胸部，同時以大拇指按壓其胸部間部位，嗣因她手將他雙手推開，林男改按壓她腹部，並繼續向下按壓，手伸入她內褲摸她陰部，同時以另一隻手抓她胸部。

台灣高等法院審酌林男為逞一己之性慾，於與為被害人進行按摩時，違反她意願以手抓、壓A女胸部，並以手摸她陰部，所為自應非難，且林男犯後猶終知否認犯行，無尋求她諒解之意，難認有何悔悟之意。

高院考量林男高齡80歲，考量其身心狀態，其惡性尚未達定須入監矯治之程度，而他無前科紀錄，有本院被告前案紀錄表可徵，素行良好，依強制猥褻罪判處有期徒刑6月，可易科罰金，林提上訴，最高法院駁回確定。