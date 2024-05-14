高雄一名84歲楊姓男子，2022年12月15日下午14時許，到阿蓮區某間SPA館消費，過程中碰觸按摩女子A女的大腿3次，甚至在翻至正面時對女子襲胸，橋頭地院審理後依性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪，處有期徒刑5月，可易科罰金。可上訴。

判決指出，楊男於民國111年12月15日14時13分許，至高雄市阿蓮區某SPA館進行全身按摩消費，於SPA館2樓，乘A女不及抗拒之際，伸手觸摸A女大腿3次，並以手抓A女左側胸部1次，而以上開方式性騷擾得逞，嗣經A女報警處理，始悉上情。

楊男辯稱：我可能是翻身的時候不小心碰到A女的腳，我沒有故意摸對方，沒有摸A女的胸部等語。輔佐人則為被告辯稱：被告覺得是對方故意設局叫我們和解，他們沒有監視器、物證，只能各說各話，監視器也只有提出對他們有利的，在樓上的過程都看不到是模糊地帶。

A女證稱，我向被告表示全身按摩要換衣褲，結果他當下馬上就要脫下來換，我隨即跟他表示美容室都有浴室，要在浴室裡換，之後他趴在美容床上，有意無意揮動而碰我的大腿3次，甚至有快摸到大腿內側；被告正躺的時候，因他講話不太清楚，我靠近他時被告就直接用手抓我的左邊胸部，我直接嚇到，叫了一下，過沒多久就趕快衝出去，我有跟被告說「不可以這樣」，但他當下態度不是很好地用台語回我「為什麼？不能摸喔」。

法官審酌，被告與告訴人素不相識，不思尊重他人身體，行為時業已84歲，已具有相當社會經驗之人，且在現今社會已堪足作為他人之長輩之輩份，仍為逞一己私慾，乘A女在工作期間不及抗拒而恣意觸摸A女大腿及胸部之身體隱私部位，侵害A女之身體、自由及性自主法益，更造成A女心理傷害，考量被告犯後矢口否認犯行，被告與輔佐人均不願與A女和解，依性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪，處有期徒刑5月，可易科罰金。可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。