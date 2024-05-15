新加坡1名30歲男子在擔任送貨司機時被發現偷竊供應商的一台手機，結果三天後被解僱，事隔2年男子竟發恐嚇電郵，威脅要殘暴地強姦公司裡的所有女職員。因此被判坐牢六個月又六週，且他是在減刑期間再次犯罪，被加重刑罰，加判監禁48天。

據外媒報導，30歲男子Tommy Soh Han Xuen自2020年4月29日起為雇主擔任送貨司機。他被發現偷竊供應商的一台手機，結果三天後被解僱。事發近兩年後，也就是2022年2月1日，當天被告在家並對自己的個人問題感到憤怒，他也對公司在他被解僱後，沒有支付他約300元的工資而感到不滿。因此決定向公司發恐嚇郵件。

被告在電子郵件中寫道：「你知道我是誰，沒有付我薪水。我是你們其中一個前職員，在送貨時偷了手機。」

員工因為收到這封電子郵件時感到震驚，「他威脅要殘暴地強姦公司裡的所有女職員」，另一名女職員也收到被告發給她的相同電子郵件。被告在電子郵件中點名這名女職員，還恫言要脫光她的衣服和性侵她。這名女職員向公司報告此事後報警。

被告也承認在2022年6月24日在酒店兼職時，兩位飯店房客用信用卡付飲料錢，被告用手機拍下信用卡的資料。被告第二天在網路上購買2雙鞋子。客人收到了銀行的警告訊息後及時取消。

被告坦承認了意圖引起恐慌的侮辱性交流、意圖侮辱他人尊嚴及試圖欺騙的三項罪名，並請求法官從輕量刑，稱這些罪行與他的賭博問題有關，希望服完刑期後通過進修重新開始人生。被判坐牢六個月又六週。由於在減刑期間再次犯罪，刑期增加了48天。這是他第二次被判刑，之前因其他罪行曾入獄。