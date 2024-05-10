韓國男星柳俊烈主演Netflix新劇《The 8 Show》今（10日）在首爾舉辦記者會，是他3月爆出和惠利、韓韶禧感情糾紛，以及愛打高爾夫的「假環保」爭議後，沈默超過1個月首度發聲，他表示，前陣子應該是他出道至今最苦惱的一個時期，也讓他反省了很多，不過他認為保持沉默並接受批評應該才是最好的選擇。

面對韓媒猛烈的提問，柳俊烈說「那個時候在社交媒體上出現了多個與我個人意願無關的文章，涉及到我的私生活問題，我認為比起出面一一回答，保持沉默、接受批評應該才是最好的選擇」，接著提到，上月在美國參加完高爾夫球活動後，也仔細地閱讀了網路上對他的一些批評，進行了不少的反思，「不過這是私人問題，今天是一個作品的發表會，希望可以在進行個人交流的場合再來談論比較好」，不希望模糊焦點。

柳俊烈在《The 8 Show》記者會上澄清前陣子的感情糾紛。（圖／Netflix提供）

該劇由2部網路漫畫《Money Game》與《人性競技場》改編而成，講述8個人被困在分為8層的秘密空間裡，參加「時間積累就會賺錢」危險真人秀時發生的故事,，柳俊烈飾演因欺詐而失去一切的「3樓」參賽者，相信這是自己此生唯一的機會，他提到，比起其他參賽者，相對更現實主義一點，「因為他比其他人更平凡，所以也會做出普通人的選擇」，是個能夠客觀地表達出觀眾心中想法的角色，「會讓觀眾在收看時覺得『對！如果是我的話也會這麼選』」。

導演韓在林在《The 8 Show》記者會澄清和李悅音的緋聞。（圖／Netflix提供）

該劇也是柳俊烈繼電影《金權性內幕》（The King）後，再次與導演韓在林合作，他表示，一直以來選擇作品的基準都是會先看那個導演之前的作品，「我非常喜歡韓在林導演的電影，因為他的風格和我所追求的故事非常相似，儘管每次會有不同的故事和角色，但我們之間的溝通很順暢，有一種相互理解的感覺」。

裵晟祐在《The 8 Show》記者會上為酒駕風波道歉。（圖／Netflix提供）

裵晟祐2020年前因酒駕風波被換角，今也是他時隔4年首度在公開場合露面，在記者自由發問時間前，不忘先起身低頭向全場道歉，「因為個人問題造成一起工作的劇組人員巨大的困擾，再次向大家道歉，這部作品是集結了許多人努力的結晶，儘管我無法避免對這部作品帶來影響，但我希望能減少影響，也感謝大家給我今天這樣一個道歉的機會，在此深表歉意」。

裵晟祐在劇中飾演「1樓」參賽者，他表示「他裡面唯一一個身體不便的參賽者，雖然可能會因此帶給跟他一起工作的人困擾，不過他仍默默地尋找自己能做的事情，積極參與其中」，並稱，飾演身障人士，讓他對於人生有了新的領悟，「加上我們又是一起在那生活長達6個月，這個過程中似乎體會到了不少」。

導演韓在林也提到當初選擇裵晟祐演出該角色是因為覺得對方非常適合，「該角色雖然有憐憫之心，但也不會太畏畏縮縮，苦惱了很久要找誰來演出，因為晟祐哥私下是個很誠懇的人，裡面還有演默劇的橋段，晟祐哥也演過話劇，綜合這些優點，我覺得找他再適合不過了」，加上2人私下交情好，「（酒駕事件發生後）我看到晟祐哥過的非常辛苦，也一直懷抱著歉意」。

千瑀嬉很開心在《The 8 Show》可以展現性感的一面。（圖／Netflix提供）

導演韓在林去年也傳出和劇中小21歲女演員李悅音的緋聞，2人在活動上一同被問及此事，韓在林跳出來澄清表示，「李悅音對這部作品充滿熱情，所以一直來找我討論，就像『監視螢幕伏地靈』一樣，大概是因為這樣，所以被誤傳了，實際上因為長達6個月在一起拍攝，是我們整個劇組的關係都很好，但（緋聞）不是事實」。

千瑀嬉也搞笑抱怨，從早到晚都被關在密閉空間內拍攝，「感情無法不變好，有時候想要獨處， 大家還會一直來找我」，朴解浚（又譯朴海俊）聽到後補充「真的為這部戲投入了非常多感情，變成像家人般親密了，甚至是不會想要有獨處時間的那種程度」，並笑說「不過我們睡覺的話還是一個人嘛，我以為那樣的獨處時間應該已經夠了，抱歉我總說要大家一起吃飯」，拍攝現場他還會打趣用「孩子們」來叫其他人。

而千瑀嬉此次飾演最為自由奔放的「8樓」參賽者，大家都穿著印有各自編號的制服，唯獨她換上多套性感睡衣，對此，她笑說「很開心終於可以展現我的性感了」，笑說，之前其他作品都是打打殺殺，「這次是我第一次穿輕便的衣服，非常榮幸，所以其他人都是增重，我是不得不減肥」。朴解浚則飾演最常用拳頭來解決紛爭的「6樓」參賽者，他為此狂吃和運動，增重了10公斤，「希望觀眾能看到我壓倒性的可怕感」。

朴解浚為演出《The 8 Show》增重10公斤。（圖／Netflix提供）

朴正民在《The 8 Show》中是智囊團的角色。（Netflix提供）

朴正民在劇中是最理性的「7樓」參賽者，他開玩笑地說「很開心可以演出智囊團的角色，這次演出比其他作品都還輕鬆自在，之前我都一直得壓抑著這種慾望」，預告片中還有他用鼻孔吹直笛的畫面，他笑說「現在那個影片應該有超過1萬次轉發了吧，我當時大概練習了2週左右，當下好像也沒NG，不會覺得害羞，老師還有稱讚我很有天份」。

《The 8 Show》將在下週五（17日）於Netflix獨家上線。