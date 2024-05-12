「伊林新星」璽皓演藝事業正起步，他還有世界氣球大賽季軍、空中教室「懸．浮 Suspension Studio」CEO等隱藏身分。其中，最引人注目的是，他曾在去年10月身穿「黑衣」，被時報周刊CTWANT捕捉與啦啦隊女神熊霓共進晚餐、騎車載女方到招租店面看房，原來2人透過綜藝節目結緣，而熊霓正是璽皓旗下簽約的老師之一。

璽皓透露，他和熊霓去年在《超級夜總會》相識，當時璽皓表演擅長的空環，而熊霓則是跳國標舞，之後2人又在《最強綜藝秀》同台，逐漸熟識。早在早在2020年有授課經驗的熊霓，當時向璽皓表明想開教室，希望網羅璽皓到自家教室當老師，怎料卻被璽皓搶先一步，「我就問她『要不要來教』，熊霓自己也很喜歡教課，就答應了。」正因如此，後續才會延伸出，他載熊霓吃飯、看店面等緋聞。

因為合夥人臨時退出，璽皓一度壓力大到睡不著，好在以前學生挺他過難關。（圖／林士傑攝）

璽皓和熊霓都是胡瓜節目班底，兩人結為好友，他也邀請熊霓來教課。（圖／翻攝自臉書）

璽皓與熊霓曾一起走上金鐘紅毯，也曾被本刊直擊一起去看店面。（圖／翻攝自璽皓IG）

新聞爆發當天，璽皓一早被訊息轟炸「你上新聞了」，當天剛好他和熊霓都要錄製《大集合》，「我是跟她一起坐在高鐵上看新聞，那時我們滿慌的，嚇到想說什麼意思？」他透露熊霓狀態不佳，「她超不OK，壓力很大一直哭」，還心疼護好友：「我覺得她心理狀態不太好，所以先不要報她了！」而熊霓雖然還是他的簽約老師，但近來忙於球團暫時停課，日後會重返授課崗位。

從高二開始學習空中環的璽皓，高三便考取師資證照。雖然年僅20歲，卻教過許多學生，他坦言原本是想大學畢業再創業，去年8月遇到志同道合的合夥人，便把人生規劃提前，璽皓為成立教室貸款200萬，但籌備過程中，合夥人因理念不同退出，導致資金缺口100萬，「但我的合約是簽300萬預算，所以我要再生出100萬，積蓄全壓下去也不夠，公司戶頭跟我的戶頭都是0，很焦慮，都沒辦法好好睡覺」。

多才多藝的璽皓，是老闆也有教課。（圖／翻攝自璽皓IG）

璽皓細數，教室旗下多達50多位老師，種類多元包含地面、空中、鋼管及舞蹈，所以給月開銷之大，「我每個月要繳36萬，包括房租、老師成本、人事成本，因為我們是合法經營，3個月的發票稅已經繳到10幾萬。」好在璽皓從前的學生大力相挺，他10月賣課拿到預繳金後，隨即得以緩解這個窘境。

雖然歷經資金短缺等高壓時期，但今年3月「懸．浮 Suspension Studio」已正式步上軌道，璽皓感慨：「（這些事）我都是被迫懂得，出來當經營者一定要瞭解方方面面的事情，壓力太大要逼迫自己成長，因為沒人能幫助我。」現在的他不僅有能力償清貸款，也物色好在三重先嗇宮站附近開分店，預計在12月開幕。

年紀輕輕就開業授課，璽皓背負極大的壓力，也讓他快速成長。（圖／林士傑攝）

展店速度驚人，全賴璽皓遠大的目標，他說：「我們主要是以高空特技為主，所以希望有更高更大的空間讓我去規劃，希望空間不只能上課，也可以給馬戲特技表演圈出借使用。因為我學表演的，不想純賺錢，讓自己過得爽，而是這圈子可以越來越好。」而他也透露自己的「終極目標」，是4年後開設藝術行政的公司，用專業幫助馬戲特技發揚光大，等副業變成被動收入，就能專心投入演藝事業。

教室開幕不到半年，璽皓已規劃12月在三重開設分店。（圖／林士傑攝）

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