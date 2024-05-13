22歲伊林新星詹皓然近日加入男團選秀《原子少年2》培訓，即將迎來6月的正式入棚，他擁有一張讓人印象深刻的混血臉孔，爸爸是斯里蘭卡人，媽媽則是台灣人。詹皓然帥氣外型與183公分高挑身材被伊林相中，邀約他加入模特兒行列，如今為了一圓兒時的男團夢，決定參加節目挑戰自我。

詹皓然曾經在16歲那年踏入第8屆伊林璀璨之星的大門，無奈鎩羽而歸。時隔6年再度踏上舞台追夢，他本身會跳舞、也愛跳舞，很欣賞韓團BTS在舞台上的魅力。但跟其他舞蹈經驗豐富、科班出身的選手比起，他可以說是一張白紙，起出有些緊張跟焦慮，「大家都很好相處，我自己就會私下加強舞蹈，自己學習，增加自信心」。

詹皓然說，爸媽都是自由派教育法，不太管他跟弟弟要做什麼，但依然會對他走演藝路有點擔心。因爸爸從商關係，他大學也跟著念商科，原先計畫要走上從商之路，但詹皓然決定緊抓得來不易的機會，拚一次成名，即使未來可能會有大半年的忙碌期，他仍決定為自己堅持一次。

談到母親節，詹皓然今年剛好忙於《原子少年2》排練，便跟媽媽簡單吃飯度過。他平時跟媽媽的相處如好友般緊密，家裡的教育開放，親子間無話不談，「爸媽真的給我跟弟弟很大的空間」。而他高中畢業就外出打工賺生活費，將領到的第一份薪水拿來買包送媽媽，讓她開心到不行，「我媽也是很感性的人，還有發文到臉書炫耀」。

詹皓然自認是不善表達愛意的孩子，但他仍在訪問中勇敢袒露對媽媽的愛，「很謝謝妳一路上的支持，讓我想成為理想的樣子，我會當一個讓妳驕傲的兒子，我愛妳」。