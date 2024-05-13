影片來源:社會事新聞影音

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「頑童MJ116」成員小春，11日在高雄駁二特區舉辦首次個人專場巡演。沒想到結束後準備與台下歌迷大合照時，竟有人大喊「拍遺照」，引起其他歌迷不滿，疑似爆發肢體衝突。

小春是在演唱會結束後，正準備與台下粉絲合影留念，卻見一名廖姓男子突然大聲喊出「拍遺照」，讓小春聽到瞬間變臉，接著怒氣沖沖瞪著台下。工作人員見狀況不對，立刻上台安撫他的情緒，至於站在廖男附近的歌迷，因為不滿他的言行一度爆發激烈口角，還傳出肢體衝突。眼見火爆場面一觸即發，小春連忙安撫所有人：「大家不要緊張，他們會把人拖出去，不會鬧事的，等一下叫警察處理」，接著強調：「沒辦法，我也長大了，我們不能像小時候一樣」，高EQ處理危機的態度，立刻緩解當下緊張氛圍。

小春準備和粉絲合照時被嗆「拍遺照」，險些引發衝突。（圖／翻攝社會事新聞影音）

警方獲報到現場了解狀況後，廖男及友人都表示未遭人毆打，不願意提出告訴，至於小春的經紀人則強調僅有口角衝突，並未發生任何互毆狀況。由於沒有監視器畫面，只能根據粉絲拍攝到的影片涉及情節，最後僅將相關人等通知到案說明，並依刑法或社會秩序維護法偵處。