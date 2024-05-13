藝人傅孟柏出道多年，演出多部膾炙人口的作品，還憑著《最後的詩句》榮獲金鐘獎「迷你劇集／電視電影男主角獎」。事業及知名度扶搖直上的他，稍早在社群公開喜訊，在37歲生日這天，宣布和交往11年的經紀人女友結婚，同時也要當爸爸了！。

傅孟柏稍早PO出和新婚妻交往以來的多張甜蜜合照，他指出認識至今已經長達11年，不僅一同經歷過許多大悲大喜的日子，也感謝多年來對彼此的包容與呵護，由於妻子不離不棄的陪伴，讓自己有機會學習到什麼是愛。「37歲生日，藉此想跟大家分享一點喜悅，就是⋯我除了成為人夫，還要成為爸爸了。」附上捧著愛妻孕肚的甜蜜合照，接著吐露此刻心情：「說不緊張絕對是騙人的，但接下來的事，接下來再說吧。」目前小倆口正在日本度假，結婚、懷孕等進度，待返台後傅孟柏將會找機會跟大家分享。

傅孟柏強調這幾年學到對未來不要做太多預設，相信一切都會是最好的安排，接著向網友表示：「昨天算是第一個母親節，可以一起祝安安母親節快樂嗎？」立刻湧入大批網友獻上祝福：「哇哇哇，最美的禮物」、「最親愛的安安母親節快樂 (抱住)」、「祝福生命中的酸苦都變成酸甜的檸檬汁」、「真的是我這陣子最令我開心的好事了」、「恭喜恭喜，雙喜臨門，好事接二連三」。