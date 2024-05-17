今年全球裁員潮不斷，許多人被迫重新找工作，但也有員工不滿現職，自己主動想和公司「分手」。大陸有員工本來就打定主意要走人，卻在準備提離職前，意外遭到裁員，因此拿到了N+1（年資加1個月）補償金，讓他樂得直喊，「萬萬沒想到還有這種好事」！

在職場上，如何和公司「好聚好散」，提離職的時間點至關重要。不過近來在大陸「正準備離職結果被裁了」的話題突然衝上微博熱搜，因為有網友分享自己的經歷指出，他正準備提離職時拿到了N+1的「大禮」。

這名網友表示，由於公司的奇葩運作問題，加上他今年想去看歐洲盃和奧運會，從去年年底就在計劃要開溜。沒想到等待許久的良機突然從天而降。4月26日（周五）主管突然打電話和他聊起專案準備解散，他忍不住心中竊喜，而公司周日很快就正式宣布，周一打電話通知五一前全體裁員，當天談賠償金就給了N+1，周二就是最後一天上班！

儘管這名網友本來以為能混到五一之後，覺得公司的裁員來得又快又突然，但因為他本來就打算走人，意外能因為裁員領到一筆補償金，可說是天賜的大禮。他的分享釣出不少有相同經歷的網友。有人表示，去年病好了回公司準備辭職，結果當天HR找她，賠了14萬（人民幣，約新台幣63萬元）讓她走人。還有人是本來打算過完年就走人，但是聽說公司馬上要大批裁員優化，因此又多熬了3個月，熬到自己被裁員，才美美拿錢走人。

對於這些不但順利和公司分手，還有錢拿的處理結果，網友一面倒表示羨慕，「太幸福了，多少打工人的夢想呀」、「求求公司慈悲，開除我吧」、「希望日後我想離職的時候也把我裁了！」、「這是活菩薩啊！拿到賠償後一定要鄭重其事的感謝一下人家」、「把我裁了吧，我不想幹了」。