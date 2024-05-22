美國電動車大廠特斯拉的執行長馬斯克在4月向員工宣布全球裁員10%的消息。可是至今馬斯克還沒給員工一個明確的訊號，表明裁員已經結束。有員工形容，公司內部當前的氛圍有如Netflix熱門韓劇《魷魚遊戲》，每個人都在設法生存下去，卻隨時有可能被判出局。

儘管馬斯克的裁員計畫已經實施了1個多月，但彭博社引述消息人士報導，裁員的行動可能至少持續到6月。焦慮的員工每天醒來就要查看訊息，想知道自己是否保住飯碗。

「很難想像每天在工作中如履薄冰的感覺」，今年4月遭到解雇的特斯拉前銷售代表Michael Minick在領英（LinkedIn）上分享自己的體驗時表示，「如果知道他們可以活下去，可以專注於工作，不再有不確定的陰雲壟罩，這將是一種解脫」。

在隨時可能遭到裁員的氛圍中，特斯拉員工士氣低迷。原本被特斯拉視為公司重要業務的超級充電團隊全都被砍光。包括北美充電主管Max de Zegher在內的部分員工在發現自己的微軟團隊（Microsoft Teams）圖標突然變成灰色時，才知道自己被解雇了。

還有員工在忙碌一整天後，在晚上10點45分發現自己的工作筆電被鎖，當天晚上11點01分，他的個人帳戶就收到了裁員通知。

雖然馬斯克對於解散超級充電團隊似乎已經感到後悔，近日傳出他已召回了部分成員，但是他瘋狂的裁員舉動顯然已經傷了不少員工的心。本月辭去特斯拉產品發布主管一職的Rich Otto在領英上發文感嘆，「偉大的公司是由偉大的人才和偉大的產品組成的，而後者只有在員工成長茁壯的情況下才有可能實現」。