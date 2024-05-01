特斯拉執行長馬斯克向來大膽直言，在網路上擁有大批支持者，也經常回應粉絲的話題。但他周二突然在社群平台X（前身為推特）上取消追蹤知名特斯拉投資者、電動汽車分析師梅里特（Sawyer Merritt），引起大批網友熱議。

一位網友直接對馬斯克的這個舉動提出質疑，還指出，梅里特透露關於特斯拉的訊息可能比員工告知馬斯克的還要多。馬斯克則毫不客氣地留言回應稱，「不要發布洩露機密訊息的貼文，然後指望我關注」。

Don’t post leaks of confidential information and expect me to follow — Elon Musk (@elonmusk) April 30, 2024

梅里特經常針對電動車產業發文，特別是特斯拉的訊息，又是著名的特斯拉投資者，他對特斯拉與馬斯克的熱烈支持，讓他的發文備受關注。他被馬斯克取關的消息傳出後，不少網友都為他求情，希望馬斯克能改變心意。

其實除了梅里特之外，另外一位特斯拉鐵粉Whole Mars Catalog（簡稱Omar）也被馬斯克「取關」，讓Omar忍不住自嘲自己也被裁員了。

梅里特在X上發文表示，自己與Omar被取消追蹤，原因在於他們在第一時間轉發並引用了美國科技媒體The Information對特斯拉砍光超級充電團隊的報導。梅里特在轉發時引用了The Information披露的馬斯克發給高層的一封郵件，內容為「從東部時間周二上午10點起，如果哪位主管仍舊保留3位以上沒有通過優秀、必要與值得信賴測試的成員，我將要求他辭職」。不過梅里特轉發這個裁員消息後，又很快刪除了貼文，沒有說明原因。