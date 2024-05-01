特斯拉（Tesla）執行長馬斯克近期閃電大陸行收獲滿滿，可望在大陸推出「全自動輔助駕駛」（FSD）服務。財信傳媒董事長謝金河表示，馬斯克到中國大陸求救，帶動特斯拉股價強彈，但仔細看，特斯拉市值從1.243兆美元跌至4524億美元，股價已經跌掉三分之二，藉消息搏反彈十分合理，真正核心的力量在基本面。

馬斯克28日突然訪問大陸取得極大成果，外媒消息指出，特斯拉擬與大陸網科巨頭百度攜手合作開發地圖及精準導航功能後，特斯拉中國APP將購買「全自動駕駛系統（FSD）」服務從「稍後推出」改為「即將推出」，意味著FSD將正式登陸大陸市場。

馬斯克強調，將繼續深耕大陸，在AI、電動車、儲能等領域與行業共同發展，並加速清潔能源與自動駕駛技術落地。

而特斯拉上海工廠生產的車款解禁，未來所有黨政機關、事業單位、央企國企不再限制使用。

受此消息激勵，特斯拉29日股價飆漲逾15％，扭轉近期頹勢，不過周三（1日）股價漲多回檔，收盤重挫5.5％，收在183美元。

謝金河在臉書發文指出，這兩天，馬斯克到中國求救，特斯拉股價強彈，但仔細看，特斯拉市值從1.243兆美元跌至4524億美元，股價已經跌掉三分之二，藉消息搏反彈十分合理，真正核心的力量在基本面。

投資眼光長短與結果大不同。他提到，投資人看K線，通常只看日線，偶爾會看週線，很少人看月線。其實不同的線型代表不同的焦距，短線的人只在乎明天的漲跌，月線可以看出整段大趨勢。像柯斯托蘭尼的老人與狗效應，是用股價和年線的乖離，這個年線代表過去一年市場投資人買賣的平均價。

謝金河認為，看月線可以再拉長看10年平均線，20年平均線。港股的20年平均線在24076點，10年在21847點，這代表過去10年、20年投資香港股市的投資人都賠錢。

「上海的股市大致回到10年均線附近，深圳A股的10年線在1983，滬深300指數在10年與20年之間。陳奕迅一首『十年』或許可以描述這個景象。中國股市在不知不覺中回到2014年。」

謝金河說，相對美股大約5%的下跌，台灣的加權指數4月小漲102.15點，月線連續三月收紅，很不容易。這些年，台股是全球表現最好的市場之一！台股的10年線在12320，20年在9838，這代表台灣的投資人在過去20年是豐收的。這20年來，股市呈現強勁多頭排列的，除了美國股市，還有印度、日本。

他直言，市場上投資人有的人喜歡當冲，有的人操作波段，有的人喜歡長期投資，不同焦距有不同視野，用眼前的今天去論斷明天、後天，結果會很不一樣。