美國電動車大廠特斯拉今年原本股價慘淡，頻遭投行看衰。但在4月23日美股盤後公布財報後的電話會議上，執行長馬斯克喊出「平價車提前生產」，又低調訪問大陸取得「全自動輔助駕駛系統」（Full Self-Driving，FSD） 許可後，股價一路狂飆，短短4個交易日內，股價已經上漲近40%。華爾街傳奇名嘴都忍不住大讚，更直言，鎖定特斯拉的空方勢力將慘遭無情輾壓。

華爾街傳奇名嘴、美國財經媒體CNBC節目《Mad Money》主持人克雷默（Jim Cramer）雖然不是特斯拉的忠實粉絲，但對於馬斯克突襲訪陸的成果顯然難掩讚賞之情。

克雷默表示，這將為特斯拉帶來全新的收入來源，而且在大陸惡性削價競爭後有助於恢復價格上漲動能，「他出其不意地造訪大陸，敲定了一筆交易，這真是令人難以置信」。

對於馬斯克輕鬆完成與大陸的交易，克雷默感到相當驚訝，「他搭上飛機，做了一筆交易。在美國商業的歷史上，我想不出任何類似的事情」。克雷默表示，除了馬斯克，真的沒有人能做到這一點，而馬斯克也以具體行動打臉調降特斯拉評級的投行。

克雷默坦言許多人在做空特斯拉，但他看好特斯拉股價將持續上漲，「直到所有空頭都被壓垮」。

據研究機構S3 Partners的數據顯示，4月24日起的4個交易日內，放空特斯拉股票的投機客共虧損55億美元（約新台幣1804.5億元）之多，其中光是4月29日一天就損失29.3億美元（約新台幣961.3億元），當天特斯拉股價狂飆逾15%。