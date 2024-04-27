美股超級財報周登場，科技巨頭包括微軟、谷歌母公司Alphabet、特斯拉與臉書母公司Meta都已發布業績，而其中特斯拉與Meta財報公布後的股價反應，卻讓華爾街眾人驚呆，因為營收4年來首見衰退的特斯拉，股價竟暴衝，交出超越市場預期營收的Meta，股價卻瘋狂下殺！

■馬斯克成功轉移投資人注意

由於執行長馬斯克（Elon Musk）的爭議言行，特斯拉的股價表現常猶如雲霄飛車。而這次特斯拉在23日美股盤後公布的首季財報不如市場預期，股價卻沒因此重挫，反而在盤後狂飆逾13%，就是靠著馬斯克的「一張嘴」。

特斯拉今年首季營收年減9%，創2021年以來最大降幅，僅為213.01億美元，不如市場預期的221.5億美元，而同期淨利大幅下滑至11.29億美元，年減幅形同腰斬。

但財報的低迷數據，加上裁員與明星產品Cybertruck處於召回危機等負面狀況，卻隨著馬斯克在電話會議中畫的一個個「大餅」，讓投資人感到熱血沸騰，自願買單。分析師形容，馬斯克猶如讓投資人喝下「迷魂湯」，藉由平價車款有望較預期更早投產，人形機器人Optimus與無人駕駛計程車Robotaxi進展良好等多項布局，重新定位特斯拉是1家「科技公司」。

從股價噴漲的狀況來看，馬斯克這些五花八門的「套路」，投資人顯然十分買帳。媒體分析指出，馬斯克淡化了財報中的大部分內容，成功讓投資人將注意力轉移到其他地方。美銀證券分析師John Murphy認為，積極的催化劑開始出現，特斯拉基本上清除了壞消息，如果公司遵循計畫來發展，股價未來漲勢可期。

馬斯克描述的特斯拉發展藍圖讓投資人大感振奮。（圖／路透社）

■祖克伯砸重金布局AI嚇壞投資人

相較於特斯拉的黯淡財報，Meta在24日美股盤後交出的上季成績單可說是相當亮眼。不但營收年增27%至365億美元，創下歷年同期新高且超乎華爾街預期，淨利124億美元，也較去年同期增加1倍以上。

可是與特斯拉股民狂歡形成對比的是Meta股價迎來血洗！因為Meta執行長祖克伯不但透露公司正在向AI領域投入更多資金，還提醒股東與市場投資人，他們專注的人工智慧（AI）業務，很可能需要「更多時間」才能看見回收。

Meta上修2024年資本支出至350～400億美元，並預期未來幾年會大舉加碼投資，嚇壞了投資人，憂心研發AI太燒錢，勢必會影響Meta後續的收入與財報。儘管祖克伯試圖緩解投資人對公司支出的擔憂，強調Meta過去在向其他新技術過渡時也採取了類似措施，但仍無力阻擋公司股價在24日盤後急遽崩跌15%。

雖然投資人不捧場，但專家指出，從長遠來看，Meta的投資可能比其虛擬遊戲有更好的回報。投資銀行William Blair的分析師Ralph Schackart表示，雖然Meta投資AI的時間與規模將比之前的擴張更大、時間更長，但現在採取行動將使Meta在與競爭對手的較勁中處於更有利的位置。

祖克伯試圖緩解投資人對公司支出的擔憂。（圖／路透社）

■馬斯克與祖克伯身家再洗牌

身為眾所矚目的科技富豪，馬斯克與祖克伯除了公司業績與個人發言經常被拿來做對比，兩人的身家同樣也是外界關注焦點。

隨著25日Meta收盤崩跌近11%，創下2022年10月以來最大單日跌幅，祖克伯身家一夜蒸發超過180億美元（約新台幣5909億元）。富比世即時富豪榜26日資料顯示，祖克伯身家降至1550億美元（約新台幣5兆元），在全球富豪榜上排名第4，而馬斯克身家則是增加45億美元（約新台幣1477億元）至1922億美元（約新台幣6.3兆元），在全球富豪榜上排名第2。