自特斯拉在4月24日盤後宣布這個令股東為之振奮的消息以來，該電動車製造商的股價已經飆升近40%，周一更飆漲了逾15%，收在194.05美元，創下3月1日以來新高，市值一夕暴增逾820億美元。

最新消息指出，特斯拉已經清除一些長期阻礙該公司在中國推出「全自動駕駛輔助系統」（Full Self-Driving,FSD）的主要監管障礙。

過去5天以來，執行長馬斯克的淨資產暴增373億美元，創下兩年來單周最強勁的增長，光是在周一的一天之內，其財富就增加185億美元。

S3 Partners在報告中指出，特斯拉周一股價飆漲使站在空方的投資人損失29.3億美元，結果就是4月放空特斯拉不僅無利可圖，還大賠21.1億美元。

儘管近來股價反彈，但特斯拉今年以來仍然下跌近20%，這表示押空的投資人今年還是有賺頭，獲利約41億美元。

S3 Partners預測分析部門主管Ihor Dusaniwsky表示，這不是軋空，因為在這波反彈中，我們還是有看到一些放空操作，過去一周以來，有額外超過200萬股特斯拉股票被放空。在所有美股當中，特斯拉成為空頭狙擊的第三大目標，僅次於輝達和微軟。特斯拉有價值185.3億美元的股票、約為其在外流通股票的3.97%被放空。