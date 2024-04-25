Meta近日公布財報，業績營收超出市場預期，然而執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）提醒股東與市場投資人，他們專注的人工智慧（AI）業務，很可能需要「更多時間」才能看見回收，導致Meta股價盤後崩跌。不過，祖克柏依舊對人工智慧的投資相當有信心，自爆Meta將用3方式賺錢。

據《衛報》報導，Meta第一季的業務營收達到364.6億美元（約新台幣1兆1893億元），超出華爾街市場預期，但當祖克柏透露，公司計劃支出350億（約1.1兆台幣）至400億美元（約1.3兆台幣）進行AI研發，可能短時間內無法回收變現後，讓投資人感到憂慮，盤後開始股市出現下殺的情形。

《商業內幕》指出，其實祖克柏對Meta如何賺錢頗有想法，正在規劃未來會提供的3種服務，第1種是建立「商業訊息」，商業公司可向Meta付費購買生成人工智慧工具，用來支援客服。在祖克柏設想中，Meta的人工智慧不僅僅是一個聊天機器人，而是一個「代理人」，可以處理更複雜的任務，查詢並解決顧客的問題，而不是只會用死板僵化的答案來回應。

第2種方式是「將廣告或付費內容導入人工智慧的互動中」，Meta在社群平台中為用戶推薦新的「無關聯的內容」的演算法中，更廣泛的使用了人工智慧。他表示，目前Facebook用戶看到的內容中有30%是由人工智慧推薦的，Instagram用戶看到的內容中有50%是由人工智慧推薦的。

第3種是出售人工智慧的使用權，祖克柏表示：「讓人們能夠付費使用更大的人工智慧模型並獲得更多的運算能力」，目前Meta旗下的Llama 3是免費的開源軟體，未來可能會導向收費模式。