●臉書、IG母公司Meta Platforms周三盤後股價一度崩跌19%，市值瞬間蒸發2000億美元，目前仍跌逾15%，報418.85美元。該社群媒體巨頭第一季營收和獲利均優於市場預期，但其第二季營收展望意外疲弱，且由於砸下重金發展AI，其2024年資本支出可能高達400億美元。Meta第一季營收年增27%，為364.6億美元，每股盈餘為4.71美元。該公司預估第二季營收介於365億～390億美元，以中值377.5億美元來看相當於年減18%，且落後市場預期的383億美元。執行長祖克柏在法說會上大談特談在AI、元宇宙方面種種特燒錢的投資計畫，更坦言Meta在AI方面的投資可能需要「數年」時間才能獲得回報，導致盤後股價殺得震天響。

●IBM周三盤後股價下挫8.38%，報168.67美元。其第一季營收不如市場預期，且宣布將斥資64億美元收購雲端軟體公司HashiCorp。IBM第一季營收年增1%，為144.6億美元，不及分析師預估的145.5億美元。調整後每股盈餘年增24%，為1.68美元，高於分析師預估的1.60美元。規模最大的軟體部門營收年增逾5%，但第二大業務諮詢部門的營收增長陷入停滯，基礎設施部門營收年減0.7%，且三大部門營收表現均不及市場預期。

●特斯拉大漲12.06%，收在162.13美元。該電動車大廠上季業績表現弱爆，但宣布最快將在今年底利用現有工廠打造價格更親民的新款電動車，投資人對於特斯拉將提前推出新款平價車，以及不會冒進設立新廠生產新車款的決定報以熱烈掌聲。

●波音周三收跌2.8%，該飛機製造商上季營收雖然優於分析師預期，卻是七個季度以來首見衰退。

●太陽能逆變器製造商Enphase Energy第二季營收展望意外疲弱，周三股價下跌5.5%。

●德州儀器（Texas Instruments）股價上漲5.6%，帶動費城半導體指數逆勢漲逾1%。其第二季營收展望超出分析師預期，顯示對其類比IC的需求終於出現回溫跡象。

●生技製藥大廠百健（Biogen）第一季獲利優於市場預期，股價收漲4.5%。

●醫療設備製造商Boston Scientific上修全年獲利預測，股價上漲5.7%。

●玩具製造商孩之寶（Hasbro）飆升近12%，其第一季營收跌幅小於市場預期，且獲利意外強勁。