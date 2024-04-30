花蓮4月3日發生大地震，外交部今早發布新聞稿指出，捷克外交部29日宣布捐贈15萬美元協助我國花蓮震災重建，外交部對此表達誠摯感謝，並指出此舉再度傳達捷克珍視與我國友好情誼。

外交部指出，捷克外交部29日晚間宣布捐贈15萬美元，協助我國花蓮震災重建工作。是捷克政府繼總理費亞拉（Petr Fiala）、參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）等政要於花蓮地震發生第一時間表達慰問後，再度以具體行動對我國震災展現關懷。對此，外交部表達誠摯感謝。

外交部表示，台捷兩國不僅是理念相近的盟友，也是合作互助共同貢獻國際社會的夥伴。在我國面臨挑戰時，捷克都堅定與台灣站在一起，2021年新冠肺炎疫情期間，我國捐贈捷克135萬枚醫療口罩等防疫用品，捷克也捐贈我國3萬劑疫苗，此次震災捐款再度傳達捷克珍視與我國友好情誼，以具體行動協助我國災後重建，展現對台灣的暖心關懷。

外交部承諾，我國未來仍將在既有的良好基礎上，持續與捷克深化交流，透過互惠互利的合作，擴大實質夥伴關係。