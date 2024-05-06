國民黨立委徐巧芯質疑外交部援助烏克蘭1千萬美金流向一事，被外交部認為洩密。前立委郭正亮認為，沒看過這樣的外交部長，徐巧芯已經留有餘地，並沒有把所有資料都講出來，以她掌握的程度，相信後面還有很多東西，吳釗燮絕對不會贏！

郭正亮今（6）日在中天電視《大新聞大爆卦》表示，我們對於邦交國或是非邦交國本來就常有這樣的運作，通常是立委在立法院質詢，外交部會說事涉機密，私下到立委辦公室報告，通常是如此，立委也會體諒。而吳釗燮那天說「你去告我藐視國會啊」，事後外交部新聞稿還稱徐巧芯是全面說謊。

「我在立法院待10年，還沒看過這樣的外交部長」，郭正亮直言，故意讓深綠媒體看到他嗆徐巧芯很勇。徐巧芯在第一時間也沒有講出來，有留餘地，但被激怒。

郭正亮指出，外交部新聞稿在綠媒是全文刊載，認為抓到哏，批徐巧芯說謊編故事。把一個立委說成這樣，立委可以不公布部分資料嗎？公文到2033年才能解密，還說公開透明？現在被抓到裡面有一些貓膩。而外交部就在賭徐巧芯沒資料，說她說謊，破壞形象。徐巧芯當然是亮出資料，表示有所本。

「那天她要公布，我也跟她講，這要注意，她就蓋掉一些東西」，郭正亮分析，徐巧芯已經留有餘地，而且並沒有把她掌握所有資料都講出來，她有些東西沒有講。以她掌握的程度，相信後面還有很多東西，「我相信她的資料會更完整」。

郭正亮直言，這是未完的故事，結果要這樣搞？那就來賭，立委有沒有違反職權行使法？外交部是不是違反行政官員應有的規範？要賭大就來賭大，吳釗燮絕對不會贏！