國民黨立委徐巧芯近期風波不斷，她日前發文透露，住家頻頻遭人偷拍騷擾，母親還為此與偷拍者吵架。對此，同黨台北市議員游淑慧感嘆，徐巧芯最近的聲量高，是用血淚換來的，她不會想要這樣的結果，針對資深媒體人錢怡君開玩笑稱，政治人物恐因此次事件成為「嫌惡設施」，游也自嘲，未來他們恐怕要露宿街頭了。

根據TPOC台灣議題研究中心9日公布的聲量數據顯示，徐巧芯的網路聲量居冠，總量高達78.8萬則；民眾黨立院黨團總召黃國昌次之，總聲量46.1萬則；立法院長韓國瑜則以總聲量36.1萬則排名第3。

游淑慧昨（11）日在政論節目《TVBS戰情室》表示，綠營猛打徐巧芯住家都更相關議題，對徐、周遭的住戶都很不公平，因為事件連帶引發的騷擾行為，已影響到了其他鄰居，網紅四叉貓甚至質疑，徐住處附近的待售房屋疑似有違建，「有必要這個樣子？」她直言，政治攻防難免會有，但不應該去牽扯到旁人，徐巧芯現在的高聲量，是用血淚換來的，相信徐並不想要這樣的聲量。

節目主持人錢怡君開玩笑稱，以後政治人物可能都會變成「嫌惡設施」，會被要求不能來買房子，游淑慧也自嘲，這樣一來，他們就只能露宿街頭了。另外，節目同台來賓、前立委郭正亮質疑，徐巧芯碰到的情況能否提告《跟騷法》？游淑慧指出，構成違反《跟騷法》要有包含「性」，徐巧芯應可申請保護令，因為她的家是老舊公寓並沒有管理員。