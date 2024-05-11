一名「台北松信資深綠吱」網友，昨天（10日）晚間在臉書發文表示，他剛走到京華城附近，用手機還在找路，就直接被一位騎機車的警察攔下來盤問，還要他交出手機給他們看有沒有拍什麼照片，質疑「當立委真大呢！可以讓警察違反比例原則到這個地步」，並聲稱自己當下真的很害怕。

松山警分局今天（11日）澄清表示，昨晚7時許接獲有民眾反映，住家樓下有男子徘徊，且以手機往住家拍照，造成附近居民驚恐，希望警方派員了解。而立委徐巧芯就住在該處，近日屢出現不速之客讓附近住戶不堪其擾，警方表示並非徐巧芯報案。

有民眾在臉書發文質疑警方盤查執法過當。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

員警到埸查看，發現一名男子正持手機朝向住宅拍攝動作，員警上前關切後，該名男子主動出示手機相簿畫面供警方目視，表示沒有拍照，並拒絕提供身分備查，員警未發現有跟騷或妨害秘密等犯罪之虞，所以並沒有採取任何強制作為，就讓男子自行離去。

警方澄清，現場員警態度良好，沒有查扣檢查手機，或將人帶回派出所查證身分等強制處分情形，且該名男子在臉書聲稱是在使用手機找路時遭警攔查，但員警到場時，的確看到他持手機正在拍攝住家的動作，並有現場監視器畫面可作為佐證。

松山分局表示，未經同意夜間拍攝私人住宅較易引發誤會紛爭，警方會正常、持續維護轄區治安。