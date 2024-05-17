花蓮2名18歲楊姓及王姓男子異想天開假冒「偵三隊」名義，在社群軟體販賣新興三級毒品彩虹菸，2人本以為能藉此躲避查緝，最終仍敵不過警方鷹眼遭逮送辦，其中「楊姓隊長」最後也被花蓮地方法院裁定羈押禁見。

花蓮縣警察局刑警大隊科技犯罪偵查隊日前在網路巡邏時，發現有大膽毒販於社群軟體Telegram（俗稱飛機）使用代號「偵三隊」名義，公然販賣新興三級毒品彩虹菸，經刑大清查內部，排除同仁涉案可能，即成立專案小組進行調查。

花蓮2名18歲楊姓及王姓男子異想天開假冒「偵三隊」名義，在社群軟體販賣新興三級毒品彩虹菸，2人本以為能藉此躲避查緝，最終仍敵不過警方鷹眼遭逮送辦。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

案經警方深入追查，鎖定假冒「偵三隊」的楊、王2名男子，並報請花蓮地方檢察署檢察官尤開民指揮偵辦，科偵隊部署多重警力後，今年4月利用軟體聯繫「偵三隊」，怎料毒販竟主動兜售毒品，最後2人在吉安鄉被警方逮捕，當場查扣正欲出貨販賣的毒品彩虹菸4支、手機及販毒不法所得1000元整。

警方指出，楊、王2男意圖在網路販賣三級毒品彩虹菸，擔心被警方查緝，打聽之下發現花蓮刑大偵三隊因查緝取締多項毒品犯罪盛名在外，所以假借「偵三隊」名義在外販賣毒品，且分別假冒「隊長」及「隊員」，認為警方看到是自己人就不會抓自己人。

怎料2人販賣毒品不到1周，便遭真正的刑警「科偵隊」抓到，經偵詢後依違反《毒品危害防制條例》移送花蓮地檢署偵辦，「楊姓隊長」最後也被法院裁定羈押禁見。

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