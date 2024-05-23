有民眾開車行經至花蓮崇德管制站，等待開放時間通行時，竟在路中央擺起麻將桌，還嘻皮笑臉喊著「缺咖」。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

自摸連莊怎麼辦？4月3日花蓮東部外海發生芮氏規模7.2強震，導致花蓮與宜蘭部分路段中斷，經搶修後管制單點放行，須等到開放時間才能通行，豈料，有民眾開車行經至花蓮崇德管制站要北上前，因在等待時間時，拿出麻將桌與麻將等打牌相關器具，大剌剌的在路中央擺放，還拍影片笑喊「缺咖、缺咖啦」；對此，網友表示，「萬一連莊結果車要動了，不知道是要繼續還不繼續」、「小心違法！別玩過頭啊！交通道路上明文規定不可嬉鬧玩笑」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段6秒影片，從影片中可見，不少車輛在花蓮的北上崇德管制站排隊等通過，不料，竟有民眾異想天開在道路中央擺起麻將桌，並且放上麻將與牌尺，以及3張椅子，並嘻皮笑臉的喊著「缺咖、缺咖啦」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「萬一連莊結果車要動了，不知道是要繼續還不繼續」、「小心違法！別玩過頭啊！交通道路上明文規定不可嬉鬧玩笑」、「原來要這樣打發管制時間」、「莊不可以離桌，繼續繼續（會拐氣）」、「自摸前一秒，將聽到動了、動了」、「行動賭場的概念嗎」。

據花蓮縣警察局於「0403地震」後公布，台9線158K至165K(下清水橋至崇德路段)，每日放行3次(6至8時、12至13時、17至19時)，夜間實施預警性封閉，另台9線158K+600(下清水橋)採單線雙向開放小型車(限重5噸)通行。