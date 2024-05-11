偷拍住家兇手竟是無良公關？ 徐巧芯忍無可忍正式提告「跟騷法」 @ChinaTimes

徐巧芯不忍了！她「現身警局報案」怒喊：又是無良公關

國民黨立委徐巧芯10日在臉書上透露住家近期遭到有心人士不斷騷擾，甚至拿出手機不斷朝她家拍攝，讓徐母忍無可忍和對方起衝突。而今（11）日徐巧芯也親自到派出所報案指出，「昨天據說在員警巡邏時，發現一名男子在我家對面鬼鬼祟祟，遭到被臨檢。原來又是『無良公關』！」引發討論。

徐巧芯11日在臉書上PO出一篇「又是『無良公關』！正式提告《跟騷法》！」的文章表示，「記得2024大選前，有一名側翼無量公關抹黑我以及蔣萬安的簽名造謠事件嗎？這個人在被我提告以後，他穢土轉生成『臺北松信資深綠吱』，試圖對我報仇。昨天據說在員警巡邏時，發現一名男子在我家對面鬼鬼祟祟，遭到被臨檢。原來又是『無良公關』！」

徐巧芯指出，「他後來在臉書上說自己要去吃劉媽媽涼麵，但我的助理剛好在附近，根據他的陳述：『我看著他來的，他太明顯了，一直想演他在看手機，他都站在（你家）正樓下的馬路上，所以員警才過去的盤查的。』所以他根本不是要去吃涼麵，就是躲在我家對面偷窺」。

徐巧芯更發現，「從他的臉書看來，他不只不是第一次來，曾發過一張拍攝我家信箱的圖在臉書上，還曾經說『爬完山就要直接前往』等語。更不用說在我的臉書上日日留言騷擾，在他的臉書或IG上也全部都是我」。

最後徐巧芯也說，「這樣多次的騷擾，已使我心生畏懼，已符合跟騷法多項要件，相關證據皆已搜集並提供給警方，因此今天正式來到松山分局提告違反《跟騷法》。再說一次：側翼的霸凌、騷擾、羞辱，對我是沒有用的。我就是會越戰越猛的那種人」。