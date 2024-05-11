國民黨立委徐巧芯爆料，外交部透過第三方援助烏克蘭恐涉及圖利，因公布外交部密件公文，遭告發涉犯洩密罪，引發爭論。對此，前立委郭正亮11日就表示，「比如說外交部列為公布機密這件事，這就是濫權，因為如果認為這個文去協助烏克蘭、捷克本身是國家機密，那就用國家機密保護法，公開把他列為機密，為什麼不敢？」引發討論。

郭正亮11日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我覺得徐巧芯已經有一定的知名度跟高度，她應該要區分私人的事情和對媒體、個別名嘴、1450的發言，應該要選擇不理會，涉及公共的公務的事情當然可以公開討論，我覺得這樣才能拉伸她的高度」，郭正亮更舉例，「比如說外交部列為公布機密這件事，這就是濫權，因為如果認為這個文去協助烏克蘭、捷克本身是國家機密，那就用國家機密保護法，公開把他列為機密，為什麼不敢？」

郭正亮接著說，「它只是公務機密，不是國家機密，因為沒有國家這樣做，人家去查韓國援助烏克蘭的紀錄，每一筆都是透明的，為什麼我們台灣不敢列出來？外交部為什麼不把他核為這是屬於機密的公文，反而是用公務機密？」

郭正亮最後也坦言，「你行政機關濫用公務審查權，而且這一密到2033年，你好意思？徐巧芯把這件事情踢爆，這當然要調查才知道」。