57歲高姓男子日前上午搭乘公車前往沙鹿拜訪友人，途中突心悸、喘不過氣，他緊急下車扶腰、步履蹣跚走進派出所求救。（烏日警分局提供／馮惠宜台中傳真）

57歲高姓男子日前上午搭乘公車前往沙鹿拜訪友人，途中突心悸、喘不過氣，他緊急下車扶腰、步履蹣跚走進派出所求救。（烏日警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中1名57歲高姓男子日前上午搭乘公車前往沙鹿拜訪友人，途中突心悸、喘不過氣，公車行至台中市警察局烏日分局追分派出所時，他緊急下車扶腰、步履蹣跚走進派出所，高男自稱可能是中暑，但員警直覺不對勁，通知救護車將他送醫，醫院判斷為心肌梗塞，幸在黃金救援時間送院進行心導管治療，也救回一命。

追分派出所副所長曾耀堂於日前值班時，見1名男子下公車後，步履蹣跚進入所內，表示天氣熱、身體不適想在派出所內稍做休息，遂請男子至派出所裡休息。

但員警發現高男嘴唇發白，表情痛苦，高男虛弱表示自己沒有事，休息一下就好，但他即便休息片刻並補充水分，氣色仍未好轉。員警直覺不對勁，決定請119救護車前來協助送醫。後續得知高男本來就有心血管病史，就醫發現是心肌梗塞，也因為送醫即時並無生命危險，高男對於員警的即刻處置為民服務精神頻頻致謝。

衛福部台中醫院急診室主任陳莉瑋指出，心肌梗塞是一種死亡率極高的疾病，有糖尿病、高血壓以及有吸菸史等患者，一旦遇到胸口悶、或上腹部疼痛的症狀都有可能是心肌梗塞前兆，輕則心絞痛，重則可能休克，一旦出現這些危險徵兆都要立即就醫，尋求專業協助，進一步檢查斷是否要進行心導管治療。

台中市警察局烏日分局呼籲民眾平時應留意自身身體狀況，如有緊急就醫情形，建議優先撥打119專線通知救護人員，有專業救護人員與救護器材，可以在第一時間獲得最佳的醫療協助，把握黃金搶救時間。