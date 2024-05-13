黃維健表示，該位病患的右冠狀動脈100％完全阻塞，左前降枝已有90％狹窄（左），經評估決定兩條動脈皆須打通，各置放1支塗藥支架（右）。手術後，病人血壓迅速回升，生命徵象也立即回穩。（新竹馬偕醫院提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市50歲男子日前在公司突然倒地不醒，一旁同事見狀立即實施心肺復甦術（CPR）並通報119，救護員抵達接續CPR，並送至新竹馬偕紀念醫院急診救回一命，醫師表示，病人OHCA卻能在短時間內成功救回，且大腦功能幾乎毫無損傷，第一時間的CPR急救，且及時通報119是非常重要的關鍵。

新竹馬偕醫院指出，50歲余先生日前早上起床胸痛不適，以為休息就沒事，便出門上班，進公司前正在抽菸的他，突然倒地不醒，當場失去呼吸心跳，同事見狀第一時間立即實施心肺復甦術（CPR）並通報119。

消防車抵達後，由救護員接續CPR，同時監測心律實施體外電擊器（AED）除顫，給予2次電擊後仍未完全恢復生命徵象，送至新竹馬偕紀念醫院急診，醫師緊急插呼吸管及各項維生管路，同時給予高劑量強心藥，心臟科隨即緊急啟動急性心肌梗塞D2B治療團隊，進行心血管檢查，發現供應心臟的其中兩條血管都嚴重堵塞，心臟內科醫師黃維健立刻執行經皮冠狀動脈擴張術，將阻塞的冠狀動脈打通，同時裝置心臟血管支架，救回一命。

黃維健指出，在血管攝影檢查發現，這位病人的右冠狀動脈100％完全阻塞，左前降枝已有90％狹窄，經評估決定兩條動脈皆須打通，各置放1支塗藥支架，手術後，病人血壓迅速回升，生命徵象也立即回穩。

黃維健說，病人OHCA（到院前死亡）卻能在短時間內成功救回且大腦功能幾乎毫無損傷，除及時找出病因接受手術外，幸好身旁同事臨危不亂進行CPR急救，且及時通報119是非常重要的關鍵。

他指出，人體腦部對缺氧的耐受力僅有4至6分鐘，超過這時間病人就算救活，腦部也可能因缺氧而造成不可逆的傷害，因此鼓勵民眾平時應熟悉CPR＋AED的正確觀念和技能，就有可能在關鍵時刻為你的家人、朋友爭取多1分1秒的生命。

黃維健補充，遇到突然昏迷的患者先不要慌張，記得搶救4步驟「叫、叫、壓、電」，第1個「叫」是呼叫病患，可以拍動他的肩膀，確認有無反應；第2個「叫」是呼叫旁人撥打119報案，並找到AED。

「壓」則是壓胸，掌根置放於兩乳頭連線中央，按壓病患胸部，用力壓（5至6公分）、快快壓（約每秒2次）、胸回彈、莫中斷，按壓的速度要保持一致，才能有效幫助心臟恢復供血。

最後「電」指的是使用AED電擊去顫，聽從AED儀器的指示操作，若現場沒有AED，病人仍然沒有呼吸心跳，就繼續按壓病人胸部直到救護人員抵達。

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