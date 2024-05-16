中國信託商業銀行自2010年起受託辦理私校退撫儲金信託，從私校退撫新制規劃及信託建置，經歷14年經驗累積，協助財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會推動方案、提升受託管理服務內容有成，七度獲選擔任「私校退撫儲金信託」受託銀行，今（16）日完成簽約儀式，將提供約45,000位教職員建構更完善的退撫儲金信託模式。

「私校退撫儲金管理會金錢信託」簽約儀式今日假臺北市南港區中國信託金融園區舉行，由教育部私校退撫儲金監理會執行秘書賴俊男、私校退撫儲金管理會董事長黃柏翔及中國信託銀行總經理楊銘祥共同主持。

中信銀行總經理楊銘祥表示，私校退撫儲金是國內首創以信託方式辦理之退休金制度，在教育部私校退撫儲金監理會及私校退撫儲金管理會指導下，中信銀行積極參與協助私校退撫儲金業務推動，2013年推出私校自主投資計畫，2015年因應Bank 3.0上線，設計私校專屬的網路行動銀行，2017年推出人生週期自動投資機制，2020年順應潮流提供退休後教職員分期請領服務，啟動人生週期基金為預設選項制度，去（2023）年新增可投資海外ETF次級市場，獨家為私校退撫儲金創設多幣別信託架構，在投資標的減少換匯頻率的情況下，有效提升私校退撫儲金管理會投資靈活度。

為建構完善便捷的退休金信託管理服務，中信銀行耗時三年創新建置自主投資平臺及作業系統，今年4月正式啟用，新增項目包括主動式提醒風險屬性評估及投資組合選擇、可自訂分期給付贖回投組順序。此外，中信銀行客製規劃「保守型」、「穩健型」及「積極型」三類投資組合，私校教職員可依個人風險偏好自由選擇，更設計人生週期基金，根據教職員個別年齡，自動計算及進行持有投資組合之動態