美國通膨數據放緩，帶動市場對美國聯準會（Fed）降息的預期升溫！道瓊工業指數稍早首度突破40000點大關，然隨後回吐部分漲幅。台積電ADR跌2.15%、收152.23美元。
道瓊工業指數小跌38.62點或0.1%，以39869.38點作收。
標準普爾500指數下滑11.05點或0.21%，收5297.10點。
科技股那斯達克指數下跌44.07點或0.26%，收16698.32點。
費城半導體指數下滑27.54點或0.55%，收5017.54點。
美國通膨數據放緩，帶動市場對美國聯準會（Fed）降息的預期升溫！道瓊工業指數稍早首度突破40000點大關，然隨後回吐部分漲幅。台積電ADR跌2.15%、收152.23美元。
道瓊工業指數小跌38.62點或0.1%，以39869.38點作收。
標準普爾500指數下滑11.05點或0.21%，收5297.10點。
科技股那斯達克指數下跌44.07點或0.26%，收16698.32點。
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