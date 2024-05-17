大陸國家安全部微信公號17日通報，近年來，大陸國家安全機關陸續偵破多起航太領域間諜案，揭穿了個別國家的間諜情報機關，對大陸航太領域實施滲透竊密活動的卑劣行徑，查處了一系列通過利誘、攀拉、脅迫等手段伺機竊取大陸航太領域最新研究進展的違法案件，有力消除了大陸航太領域核心祕密外洩風險，有效維護國家安全。

大陸國安部稱，近日，嫦娥六號探測器搭乘長征五號運載火箭發射升空，開啟世界首次月球背面採樣返回之旅。中國大陸航太事業蓬勃發展，「神舟」問天、「嫦娥」攬月、「祝融」探火、「羲和」逐日、「北斗」組網，炎黃子孫千年夢想逐一實現。

大陸國安部表示，「太空經濟」已經成為世界經濟發展的顯著增長點。2023年歐盟太空政策研究所發布報告顯示，2022年，全球太空經濟價值約為4600億美元，對經濟領域的貢獻價值為3.1兆美元，預計將在2025年至2040年間產生超過80兆美元的積累影響。

大陸國安部指出，當前，中國以衛星遙感、衛星通信、導航定位和數位地球為代表的太空技術已經廣泛應用於日常生產、工農業建設、海陸空交通運輸、氣候監測和搶險救災等各個領域，成為推動資訊化建設、促進經濟社會可持續發展的重要引擎。

大陸國安部分析，世界各國在太空開發、利用競爭日趨激烈，太空霸權論和軍備競賽論甚囂塵上，太空軍事化、武器化日益加劇，太空領域國際秩序和治理規則制定進展緩慢，太空威脅和衝突苗頭不斷湧現，不斷惡化的太空安全環境已成為全人類共同面臨的重大安全挑戰。特別是隨著中國太空技術的發展，某些國家將中國視為太空領域主要競爭對手，對大陸不遺餘力遏制打壓。