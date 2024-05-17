焦凡凡去年底在馬爾地夫接受交往8年男友婁峻碩求婚，她近日在中視 《飢餓遊戲》分享2人私下情趣，表示她在家負責剝蝦，「我以前不剝的，但現在如果我不剝蝦，有人（婁峻碩）會不吃蝦」，透露她因為婁峻碩養成剝蝦的習慣，王仁甫聽後大讚：「這樣的女孩很不錯」。

《飢餓遊戲》本周前往台南濱海遊憩區，眾人先是「悠閒」的搭船體驗遊河，沒想到才剛下船製作單位就立刻出題要2隊搶答，所問題目都是游河時船長所介紹的內容，大家聽到「船長介紹什麼植物會分泌鹽巴」時更是傻眼、語塞。

好不容易完成搶答關卡，焦凡凡突向隊友分享，「我覺得剛剛遊戲過程答得出秋海棠這個答案，真的太厲害了」，王仁甫滿臉困惑地反問：「從早上到現在，完全沒有出現秋海棠這3字」，原來一切都是焦凡凡記錯，她害羞的解釋，她因為整天沒吃東西所以腦鈍。

製作單位這趟還安排藝人們到海灘進行獵殺存活賽，大夥特別換上電影《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》的特殊造型。林韋君更是不計型象的直接拿起黑色顏料，直接把額頭抹黑，就跟電影女主角安雅泰勒喬伊一樣。遊戲過程，每位藝人在沙灘上拼命追逐，有如電影情節緊張又刺激。

在賽車場上，蔡黃汝一碰到方向盤就眼神突變，彷彿是飆仔上身，還會逼車敵隊對手，看得大家驚心動魄。主持群則忍不住爆料，表示她雖然開車很快，但光是將車停進停車格就耗費30分鐘。《飢餓遊戲》19日晚間8點在中視播出，隔周六晚間8點於中天娛樂台播出。