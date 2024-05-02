具俊曄最近上韓國網紅「金針菇」的Youtube頻道，節目中金針菇讓具俊曄體驗台灣文化，邀他到釣蝦場釣蝦，金針菇提到在台灣最浪漫的事情就是幫忙剝蝦，接著問具俊曄會剝嗎？他大方表示為了老婆大S什麼都可以，就算剝100隻也行，讓金針菇一邊被閃到，一邊尷尬自嘲：「我幹嘛提起這個呢？」

大S過去在實境節目中表示，自己從不剝蝦，吃蝦一定要男人幫她剝，當時「剝蝦論」曾受到兩極化的熱議。如今具俊曄被問到會不會剝蝦，他立刻表示，只要是為了妻子什麼都願意做。金針菇接著問剝100隻蝦子也可以嗎？大概一整個月手上都會有蝦子的味道也可以嗎？具俊曄則回100隻也可以，「這哪有什麼」，金針菇驚訝說：「韓國男人竟然會這麼浪漫」，具俊曄接著說自己在家也會做韓國料理給家人吃，他也很驚訝婚後會有這一面，可能遇到真心愛的人自然而然就會變成這樣。

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具俊曄第一次來台灣大約是1998或1999年，讓一旁的金針菇笑說那年她才2歲，具俊曄也回自己的年紀都可以當對方爸爸了，要金針菇叫聲「叔叔」來聽，金針菇立刻照辦。而具俊曄在回憶對台灣的第一印象是環境很乾淨，人打扮很時尚，臭豆腐很臭，至於最喜歡的台灣食物，具俊曄則答：「四季豆」。

金針菇問具俊曄是否會剝蝦。（圖／翻攝自 Youtube）

談到與大S的感情故事，具俊曄表示當時和大S是一見鍾情，兩人當年在一起時還想過要不要一起到韓國賣珍珠奶茶。如今繞了一圈結婚，具俊曄說現在在台灣最常做的事就是陪老婆吃飯、追韓劇，享受小小的幸福，「有自信一輩子都對她好，所以才結婚的」。平時他和老婆大S會與S媽、小S一周見面一次，聚會時她們會考他中文，具俊曄希望可以跟家人多聊天，所以會努力學習。

具俊曄本月4日將在Legacy Taipei舉行表演。（圖／中時資料照）

而這一切讓未婚的金針菇很羨慕，反問具俊曄要怎麼挑未來結婚對象，他表示表示除了要跟真正愛妳的人在一起，也要觀察對方是不是對妳的家人或親友一樣好，一定要找那種不會變心的對象，「如果他真的愛妳，對妳身邊的人也會很好」。