鄰近母親節，Dizzy蔡詩芸與婁峻碩出席GUCCI LIDO夏日度假系列活動時，也不忘為母親節做打算，不過身為母親的蔡詩芸卻笑說「我差點忘了這個節目，最想收到的禮物是女兒的卡片吧。」而婁峻碩則表示要帶媽媽來買這次GUCCI LIDO夏日度假系列，並豪氣道「沒有預算限制。」至於緊接著來到的520，婁峻碩先開玩笑說到從現在到耶誕節的禮物都可以在古馳買齊，但蔡詩芸、婁峻碩也皆透露希望在工作之餘，520有機會和另一半好好吃個飯。

婁峻碩對參加GUCCI LIDO夏日度假系列活動的造型相見恨晚，想穿去馬爾地夫。（吳松翰攝）

蔡詩芸身穿深V泳衣，外罩襯衫僅靠一顆扣子苦撐。（吳松翰攝）

這次參加活動，婁峻碩以白襯衫搭配GG Logo短褲，同時搭配夏季感十足的螢光藍斜背包，兼具時髦、度假感的造型，讓他直呼相見恨晚，「如果早一點穿到這件衣服，就可以穿他去馬爾地夫（求婚）。」至於向來火辣的蔡詩芸，也依舊十分性感，身穿這季深V泳衣和白色寬版百慕達褲，外面套件襯衫僅靠一顆扣子苦撐，露出健康的小麥膚色健康又性感。

GUCCI LIDO夏日度假系列。（GUCCI提供）

GUCCI LIDO夏日度假系列以陽光海灘為靈感，該系列單品囊括深Ｖ、開衩的泳衣、白色百慕達褲、五分褲以及鮮豔的肩背包單品，當然也有適合在海灘漫步的色Re-web運動鞋、草編手袋、肩背包等，單品風格上有鮮豔的GUCCI MOON SIDE系列迷你肩背包、螢光藍斜背包，也有比較低調的單品，若不想花心思打造慵懶隨興海灘造型，基本上可以一站在該系列買到度假所需的單品。

GUCCI夏日草編手提袋，7萬1800元。（GUCCI提供）

GUCCI棉質白色GG圖騰T恤，1萬8500元。（GUCCI提供）

GUCCI GG 印花比基尼，2萬6200元。（GUCCI提供）

GUCCI寬簷草編帽，2萬8400元。（GUCCI提供）

GUCCI黑色低胸連身泳衣，3萬元。（GUCCI提供）