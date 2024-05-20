可成的外資代表王亞倫表示，很欣慰外資已理解股東提案的實質精神，從兩份報告已可深刻感受權威性的國際外資投票顧問機構也非常擔心股東權益的剝奪，才提出這個建議。

這次國際機構兩家罕見全數力挺股東提案，對機構法人投票具有高度的指標意義，外資圈預期將成為影響機構法人投票的關鍵，這也是在國際機構對於股東行動主義推動成功的肯定。

ISS（Institutional Shareholder Services）和Glass Lewis的報告中明確表示，股東權益的重要性，呼應金管會公司治理藍圖也再三強調的保障股東權益。

王亞倫也再強調，外資都這麼重視其股東權益，保護他們的股東權益，都贊成股東提案，由衷期許國內機構法人和散戶，贊成股東提案，以接軌國際，提升台灣在國際市場的能見度，持續引導永續資金投資。可成董事會與經營層，確定公司對全體股東負責，努力創造股東價值，創造一個正向的循環，才是我們堅持的初衷。